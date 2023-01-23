『スズキ SUZUKI K10A型エンジン ガスケットキットセット ワゴンRワイド レストアパーツ エンジンオーバーホール【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 06時 57分に出品され04月18日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【適合】

・エンジン型式：スズキ K10A



【参考部品型番】

・11401-75814



【参考車種】

・ワゴンRワイド（NA/ターボ）

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

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