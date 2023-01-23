『SONY ACC-DVDP7 アクセサリーキット(スタミナスターターキット)【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 19時 06分に出品され03月07日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY ACC-DVDP7 アクセサリーキット(スタミナスターターキット)



【商品説明】

・DVDハンディカム用アクセサリーキット

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。