『SONY ACC-DVDP7 アクセサリーキット(スタミナスターターキット)【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 19時 06分に出品され03月07日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SONY ACC-DVDP7 アクセサリーキット(スタミナスターターキット)
【商品説明】
・DVDハンディカム用アクセサリーキット
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【在庫目安：お取り寄せ】 TP-LINK VIGI C230I Mini(2.8mm)(UN) VIGI 3MPドーム型IRネットワークカメラMini(2.8mm)
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落札価格7980円
44 入札履歴
終了
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