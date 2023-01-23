『SUZUKI スズキ ベルハーモニー・デスクタイプ 幹音8音 基本セットMBD-8【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 18分に出品され03月24日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品カテゴリ SYMショップ 楽器・音響機器 ドラム・パーカッション パーカッション・打楽器 ベル 楽器、手芸、コレクション 楽器、器材 パーカッション、打楽器 ハンドベル

JANコード/ISBNコード 4939334363924

商品コード X0011EK7WK