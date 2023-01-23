『agney*(アグニー) はねプレートのすくすくセット B:とうもろこし【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 26分に出品され04月12日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「agney*(アグニー)」より引用"
【商品名】
agney*(アグニー) はねプレートのすくすくセット B:とうもろこし
【商品説明】
・[商品サイズ] プレート/Φ23×H2.1，フォーク・スプーン/11，ハンカチ/21cm
・[製造国] 日本
・日本製アグニー天然素材こども食器
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
agney*(アグニー) はねプレートのすくすくセット A:にんじん
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落札価格7910円
134 入札履歴
終了
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