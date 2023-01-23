『[RUMAJIO] リュック タウンリュック リュックサック メンズ レディース おしゃれ 男女 (ネイビー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 02時 46分に出品され04月04日 02時 46分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックサックの人気色であるグリーン、ネイビー、ブラックの３色展開。 控えめなデザインは、コーディネートの幅が広がります。 普段使いから、、ジム、通勤通学にも、利用できるタウンリュックのシーンは無限大。両サイドポケットもあり、片側には、水筒orペットボトル。もう片側には折り畳み傘などを収納できるので使いやすさ抜群。 ユニセックスなので、メンズ用、レディース用と縛られることなく、家族やカップルとも共有できる利便性にも優れたバックパック 【サイズ】高さ49×横33×幅12cm 31L ※2枚目画像のモデル身長170cm

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