SANRUIHE リュック メンズ ビジネスリュック大容量底部拡張30-35L 盗難防止ポケット ラップトップバック スクエアリュック US【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

SANRUIHE リュック メンズ ビジネスリュック大容量底部拡張30-35L 盗難防止ポケット ラップトップバック スクエアリュック US



【商品説明】

・ジッパー ：ジッパーには高耐久のSBS製ダブルジッパーを採用します。たくさんの荷物を入れる場合でも破損しないで安心です。ファスナー部分は頼もしい特殊ファスナー(SBS)を採用。SBSのファスナーとは世界有名ブランド、現在は世界第二ファスナーサプライヤーでした。

・大容量で収納力抜群：サイズ：整体 58cm*33cm*18cm /1.1kg;軽くて容量約30Lと、17インチノートパソコン、9.7インチタブレット、2～3日分の服、A4サイズの書類、水筒や弁当箱などもたっぷりと入る大容量リュック。出張、旅行には欠かせないキャリーオン機能も搭載します

・防盗：人間工学に基づく減圧設計リュック



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 39.20 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。