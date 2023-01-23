『SANRUIHE リュック メンズ ビジネスリュック大容量底部拡張30-35L 盗難防止ポケット ラップトップバック スクエアリュック US【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 15時 56分に出品され05月03日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANRUIHE リュック メンズ ビジネスリュック大容量底部拡張30-35L 盗難防止ポケット ラップトップバック スクエアリュック US
【商品説明】
・ジッパー ：ジッパーには高耐久のSBS製ダブルジッパーを採用します。たくさんの荷物を入れる場合でも破損しないで安心です。ファスナー部分は頼もしい特殊ファスナー(SBS)を採用。SBSのファスナーとは世界有名ブランド、現在は世界第二ファスナーサプライヤーでした。
・大容量で収納力抜群：サイズ：整体 58cm*33cm*18cm /1.1kg;軽くて容量約30Lと、17インチノートパソコン、9.7インチタブレット、2～3日分の服、A4サイズの書類、水筒や弁当箱などもたっぷりと入る大容量リュック。出張、旅行には欠かせないキャリーオン機能も搭載します
・防盗：人間工学に基づく減圧設計リュック
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7864円
850 入札履歴
終了
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