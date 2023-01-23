『iCloth (アイクロス) スクリーンクリーニングワイプ [XLサイズ 24枚ワイプ] すべての画面に安全 プログレード 個別包 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 06時 53分に出品され04月23日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: iCloth (アイクロス) スクリーンクリーニングワイプ [XLサイズ 24枚ワイプ] すべての画面に安全 プログレード 個別包装 スクリーンクリーナー1枚で複数のフラットスクリーンテレビとモニターを掃除可能 iCloth XL Wipes (24-Pack): Premium Cleaning Supplies for Glass & Polycarbonate Screens ? Perfect for TVs， Monitors， and Large Devices

ブランド: iCloth

商品サイズ: XLarge 24 Wipes

高さ: 17cm

横幅: 16cm

奥行: 7cm

重量: 458g

商品番号: iCXL24