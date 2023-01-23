『ヤマハ ワイヤレスイヤホン EP-E50A(B) : アクティブノイズキャンセリング/アンビエントサウンド/リスニングケア/Bluetoot【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 31分に出品され03月20日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ ワイヤレスイヤホン EP-E50A(B) : アクティブノイズキャンセリング/アンビエントサウンド/リスニングケア/Bluetoot



【商品説明】

・この商品は、電波法の技術基準に適合した無線機器です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・付属品:USB給電ケーブル、キャリングポーチ、イヤピース各1セット(SS/S/M/L/LL)

・内蔵のマイクで、外の音を取り込みながら音楽と一緒に聴くことができる「アンビエントサウンド」機能

・周波数帯: 2.4GHz

・楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン

・音・音楽の躍動感・ダイナミクスを表現する低域再生、ニュアンスと質感を正確に伝える音

・音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」

・高精度「アクティブノイズキャンセリング」



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 14.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。