『ヤマハ ワイヤレスイヤホン EP-E50A(B) : アクティブノイズキャンセリング/アンビエントサウンド/リスニングケア/Bluetoot【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 21時 31分に出品され03月20日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ ワイヤレスイヤホン EP-E50A(B) : アクティブノイズキャンセリング/アンビエントサウンド/リスニングケア/Bluetoot
【商品説明】
・この商品は、電波法の技術基準に適合した無線機器です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:USB給電ケーブル、キャリングポーチ、イヤピース各1セット(SS/S/M/L/LL)
・内蔵のマイクで、外の音を取り込みながら音楽と一緒に聴くことができる「アンビエントサウンド」機能
・周波数帯: 2.4GHz
・楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン
・音・音楽の躍動感・ダイナミクスを表現する低域再生、ニュアンスと質感を正確に伝える音
・音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」
・高精度「アクティブノイズキャンセリング」
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7825円
919 入札履歴
終了
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