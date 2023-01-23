『ダイワ(DAIWA) メタルジグ ソルティガ TGベイトロジー 260g ライムゼブラグロー ルアー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 45分に出品され04月01日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) メタルジグ ソルティガ TGベイトロジー 260g ライムゼブラグロー ルアー
【商品説明】
・カラー:ライムゼブラグロー
・サイズ(mm):167
・二枚潮、中深海を制する非対称セミロング設計のスローピッチジャーク対応タングステンジグ。
・自重(g):260
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
654 入札履歴
終了
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