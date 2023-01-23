『（まとめ）玉付きハードスリッカーS OC-06（ペット用品）〔×12セット〕【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 19分に出品され03月12日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）玉付きハードスリッカーS OC-06（ペット用品）【×12セット】 【ジャンル・特徴】 抜け毛の季節の抜け毛取りに最適なブラシです。玉付きなので皮膚にやさしいスリッカーブラシです。