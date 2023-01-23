『PRIORMAN空中ヨガハンモックセット5m*2.8m空中ヨガ反重力運動ナイロンヨガジム yoga hammock set (グラデーション【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 13分に出品され03月19日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PRIORMAN空中ヨガハンモックセット5m*2.8m空中ヨガ反重力運動ナイロンヨガジム yoga hammock set (グラデーションブラック)
【商品説明】
・付属品：本体生地2m*2.8m、固定用ストラップ2本、クライミング用バックル2個。 今すぐ空中散歩を始めましょう！きっと楽しいし、すぐに好きになりますよ
・実用的：私たちのハンモックは簡単で便利です。 初心者でも上級者でも、このダンスハンモックがあれば、スピン、トリッククライム、ハング、ドロップ、フリップを実行できること間違いなしです。 女の子への素敵なプレゼント
・汎用性：人気のある色のハンモックを幅広く取り揃えており、頻繁に新製品が登場するので、常にお客様の美的要求を満たすものがあります。
・高品質：当社のハンモックは高品質のナイロン生地で作られ、涼しくて柔らかい手触り、SGSとCE認証を取得し、900kgまで支えることができ、安心して使用できます
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落札価格7790円
457 入札履歴
終了
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