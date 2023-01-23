PRIORMAN空中ヨガハンモックセット5m*2.8m空中ヨガ反重力運動ナイロンヨガジム yoga hammock set (グラデーション【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

PRIORMAN空中ヨガハンモックセット5m*2.8m空中ヨガ反重力運動ナイロンヨガジム yoga hammock set (グラデーションブラック)



【商品説明】

・付属品：本体生地2m*2.8m、固定用ストラップ2本、クライミング用バックル2個。 今すぐ空中散歩を始めましょう！きっと楽しいし、すぐに好きになりますよ

・実用的：私たちのハンモックは簡単で便利です。 初心者でも上級者でも、このダンスハンモックがあれば、スピン、トリッククライム、ハング、ドロップ、フリップを実行できること間違いなしです。 女の子への素敵なプレゼント

・汎用性：人気のある色のハンモックを幅広く取り揃えており、頻繁に新製品が登場するので、常にお客様の美的要求を満たすものがあります。

・高品質：当社のハンモックは高品質のナイロン生地で作られ、涼しくて柔らかい手触り、SGSとCE認証を取得し、900kgまで支えることができ、安心して使用できます