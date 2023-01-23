『DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 21分に出品され03月18日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 54.60 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。