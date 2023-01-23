『タナックス (TANAX) ヒップバッグ モトフィズ(MOTOFIZZ) デジバッグプラス ブラック MFK-204 (容量10?)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 18分に出品され03月31日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,764円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タナックス (TANAX) ヒップバッグ モトフィズ(MOTOFIZZ) デジバッグプラス ブラック MFK-204 (容量10?)



【商品説明】

・使用可能なスマートフォンサイズ※接続端子を含むサイズです

使用可能なタブレットサイズ※接続端子を含むサイズです

体に接触する面に極厚メッシュを施し、夏の暑さを軽減

荷物が重くなった時などに腰の負担を軽減する3点式ショルダーベルトを付属

バックルがタンクに触れないように左右回転バックルを設計

レインカバーの設定はございません

・梱包サイズ:250×110×420mm

・素材:ナイロン



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 32.10 cm

奥行 : 40.30 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ タナックス

(TANAX)

ヒップバッグ

モトフィズ(MOTOFIZZ)

デジバッグプラス

ブラック

MFK-204

(容量10?)