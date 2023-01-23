『Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア ライトジップ ユーカリ 快適温度-2度 3シーズン対応 シュラフ 洗濯可 (日本正【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 07時 24分に出品され03月14日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア ライトジップ ユーカリ 快適温度-2度 3シーズン対応 シュラフ 洗濯可 (日本正



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。