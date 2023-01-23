Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食



【商品説明】

・【お着替えしやすい！】サイドボタンで全開するからお着替え楽ちん！股下2WAYでドレスタイプにも、パンツタイプにもなります。

・【格調高い紋付袴】オーガニックコットン100％総裏地付で着心地抜群！家紋刺繍付きの小粋で気品ある袴風カバーオール

・【赤ちゃんのお肌に優しい】お子様の素肌にあたる裏地はコットン100％素材を使用しているので安心・安全。素肌に優しく、着心地も抜群です。

・【身頃】コットン95％、ポリウレタン5％【サテン】ポリエステル100％【裏地】オーガニックコットン100％【半襟部分】オーガニックコットン100％【スカート】[つむぎ風]コットン100％[二越ちりめん]ポリエステル100％





【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 34.70 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。