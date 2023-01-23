『Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 45分に出品され03月23日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy 袴 ロンパース 家紋刺繍 ベビー 着物 カバーオール 紋付袴 和装 キッズ オーガニックコットン身頃 お宮参り お食
【商品説明】
・【お着替えしやすい！】サイドボタンで全開するからお着替え楽ちん！股下2WAYでドレスタイプにも、パンツタイプにもなります。
・【格調高い紋付袴】オーガニックコットン100％総裏地付で着心地抜群！家紋刺繍付きの小粋で気品ある袴風カバーオール
・【赤ちゃんのお肌に優しい】お子様の素肌にあたる裏地はコットン100％素材を使用しているので安心・安全。素肌に優しく、着心地も抜群です。
・【身頃】コットン95％、ポリウレタン5％【サテン】ポリエステル100％【裏地】オーガニックコットン100％【半襟部分】オーガニックコットン100％【スカート】[つむぎ風]コットン100％[二越ちりめん]ポリエステル100％
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
470 入札履歴
終了
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