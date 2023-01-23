『EMPiRE EMPiRES SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW ［Blu-ray Disc+2CD+写真集］＜初回生産限定盤＞ Blu-ray Disc【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 49分に出品され03月30日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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発売日:2022年04月06日/商品ID:5332314/ジャンル:J-POP/フォーマット:Blu-ray Disc/構成数:4/レーベル:avex trax/アーティスト:EMPiRE/アーティストカナ:エンパイア/タイトル:EMPiRES SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW ［Blu-ray Disc+2CD+写真集］＜初回生産限定盤＞/タイトルカナ:エンパイアズ スーパー ウルトラ スペクタキュラー ショー