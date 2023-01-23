『ラーニングリソーシズ 算数教材 数字天秤 はかり LER0100 正規品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 46分に出品され03月11日 23時 46分に終了予定です。即決価格は7,619円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニングリソーシズ 算数教材 数字天秤 はかり LER0100 正規品



【商品説明】

・プラスチック製

・対象年齢 : 6歳以上

・本体サイズ : 約 66cm x 21cm



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 67.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。