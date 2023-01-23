『【送料無料】 アサヒ オリオン ドラフト 350ml×48本 K&T【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 14時 21分に出品され04月07日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 やんばるの水。 伊江島産大麦。 きめ細やかな泡。



沖縄で最も柔らかいやんばるの水を使い、ビール粕を肥料にして栽培した伊江島産大麦 きめ細やかな泡を実現するため発酵由来の自然な炭酸をビールに残しています。