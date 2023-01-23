『バレッタ Moon Collection スワロフスキー クリスタル ビジュー ラインストーン ヘッドアクセ 髪飾り ヘアアクセサリー（【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 15時 13分に出品され03月04日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレッタ Moon Collection スワロフスキー クリスタル ビジュー ラインストーン ヘッドアクセ 髪飾り ヘアアクセサリー（
【商品説明】
・それぞれが、異なった光を放ち髪をより一層華やかに魅せてくれます。
・まばゆく精巧なカットを施したクリスタルの美しい輝き
・クリスタルのカッティングは方向によって輝きの表情を変えます
・銀河の星々に見立てた大人のハイクオリティシリーズ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7612円
373 入札履歴
終了
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