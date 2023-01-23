『ジョイー Joie エレベート ツートンブラック 38601【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 20分に出品され04月30日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ツートンブラック 1個 (x 1) 38601

・・Color:ツートンブラック

・[本体サイズ] ファースト/セカンドモード W49×D50×H62~81cm シートモード W46.5×D40×H20.5cm

・側面はメッシュシートで通気性抜群 シートは外して丸洗いOK

・背もたれを外してブースターシートのみで使用もできます(3歳頃~12歳頃まで)

・5点式ベルトで安全安心。便利なドリンクホルダー付き。

・1歳頃~12歳頃まで使えるロングユースタイプ

カテゴリ 車、バイク、自転車

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