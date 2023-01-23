『エスエスケイ（SSK） SHRS30417 ソフトボール用金属製バット スカイホルダーSB 3号/ゴムボール対応 ミドルバランス ソフトボール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 16時 08分に出品され03月08日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
超々ジュラルミンを採用したミドルバランス設計。
カラー
ブルー（60）
ブラック（90）
サイズ
60：83cm/690g平均
90：84cm/710g平均
直径
φ57mm
バランス
ミドルバランス
素材
超々ジュラルミン
グリップテープ
PU
原産国
中国
3号/ゴムボール対応
マジカルヘッド
破壊力増幅装置、マジカルヘッド。バット先端に、攻撃的な打撃を可能にするフルキャップタイプのマジカルヘッドを装着することにより、振り抜きやすいベストバランスを実現。飛距離を引き出すベスト形状設計を可能にしました。
【注意事項】
ご注文確定後のお客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。
ご注文内容に不備がある場合、キャンセルや発送延期となる可能性があります。
【在庫について】
メーカーの在庫状況をもとに定期的に更新しておりますが、ご注文のタイミングにより、在庫切れとなる可能性がございます。
SSK(エスエスケイ)スカイホルダー FP ブラック (90) 77
¥ 7543
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7524
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7524
SSK(エスエスケイ) ソフトボール 3号金属製バットスカイホルダーSB LIGHT 2020年春夏モデル SBB6003 シルバー(95)
¥ 7510
SSK(エスエスケイ) ソフトボール 3号金属製バットスカイホルダーSB LIGHT 2020年春夏モデル SBB6003 ブルー(60)
¥ 7510
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バット JTAケンコーティーボールバット SG-M JTA-KTB-M
¥ 7509
SSK(エスエスケイ) ソフトボール 3号金属製バットスカイホルダーSB LIGHT 2020年春夏モデル SBB6003 ブルー(60)
¥ 7503
ハイゴールド(Hi-GOLD) トレーニングバット ナチュラルXブラックXゴールド 85cm TRシリーズ 硬式対応 実打可能 TR-A1H
¥ 7482
サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 ソフトボール キャッチャー マスク 少年用 ブラック PM-100BK
¥ 7805
EVOSHIELD(エボシールド) レッグガード 野球 プロテクティブギア レッグガード 左打者用 WTV12JPBLLHH ブラック 左打
¥ 7784
EVOSHIELD(エボシールド) レッグガード 野球 プロテクティブギア レッグガード 左打者用 WTV12JPBLLHH ブラック 左打
¥ 7784
EASTON(イーストン) バットバッグ E-HBATBAG
¥ 7763
EVOSHIELD(エボシールド) レッグガード 野球 プロテクティブギア レッグガード 左打者用 WTV12JPBLLHH ブラック 左打
¥ 7700
Rawlings ストームガールズ ソフトボールバッグ ? ユースソフトボールバックパック 女の子やTボールバッグ用のサイズ ? バット 並行輸入
¥ 7564
EVOSHIELD(エボシールド) レッグガード 野球 プロテクティブギア レッグガード 左打者用 WTV12JPBLLHH ブラック 左打
¥ 7560
ニューバランス 野球シューズ L3000 クリーツ/金歯 メンズ BLACK(AK5) 26 cm 2E
¥ 7531
MIZUNO ミズノ ソフトボール用ヘルメット 両耳付き打者用ヘルメット フェイスガード付き 右打者用/左打者用 JSAマーク入り 受注生産 1DJHS111-1DJHQ111
¥ 7525
MIZUNO ミズノ ソフトボール用ヘルメット 両耳付き打者用ヘルメット フェイスガード付き 右打者用/左打者用 JSAマーク入り 受注生産 1DJHS111-1DJHQ111
¥ 7525
落札価格7577円
529 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！