エスエスケイ（SSK） SHRS30417 ソフトボール用金属製バット スカイホルダーSB 3号/ゴムボール対応 ミドルバランス ソフトボール【2025年度カレンダ】

商品情報

超々ジュラルミンを採用したミドルバランス設計。



カラー

ブルー（60）

ブラック（90）



サイズ

60：83cm/690g平均

90：84cm/710g平均



直径

φ57mm



バランス

ミドルバランス



素材

超々ジュラルミン



グリップテープ

PU



原産国

中国



3号/ゴムボール対応

マジカルヘッド

破壊力増幅装置、マジカルヘッド。バット先端に、攻撃的な打撃を可能にするフルキャップタイプのマジカルヘッドを装着することにより、振り抜きやすいベストバランスを実現。飛距離を引き出すベスト形状設計を可能にしました。



【注意事項】

ご注文確定後のお客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。

ご注文内容に不備がある場合、キャンセルや発送延期となる可能性があります。



【在庫について】

メーカーの在庫状況をもとに定期的に更新しておりますが、ご注文のタイミングにより、在庫切れとなる可能性がございます。