『シエラデザインズ ブリーフケース 2WAY リュック クロステープ PC収納 A4収納 キャリーオン ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 15時 51分に出品され04月28日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シエラデザインズ ブリーフケース 2WAY リュック クロステープ PC収納 A4収納 キャリーオン ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ シエラデザインズ

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