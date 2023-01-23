『シエラデザインズ ブリーフケース 2WAY リュック クロステープ PC収納 A4収納 キャリーオン ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 15時 51分に出品され04月28日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シエラデザインズ ブリーフケース 2WAY リュック クロステープ PC収納 A4収納 キャリーオン ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 53.20 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7550円
622 入札履歴
終了
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