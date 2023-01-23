『ブリーフィング 公式正規品 B SERIES ROUND POUCH BG1732401 B NAVY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 13時 39分に出品され04月14日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,540円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリーフィング 公式正規品 B SERIES ROUND POUCH BG1732401 B NAVY
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ15cmxヨコ22cmxマチ10cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 1000デニール コーデュラナイロン
・重量:150g
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7540円
60 入札履歴
終了
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