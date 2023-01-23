『Skullcandy スカルキャンディー イヤホン Inkd+ Wireless Earbuds ワイヤレス Bluetooth S2IQ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 06時 01分に出品され04月06日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Skullcandy スカルキャンディー イヤホン Inkd+ Wireless Earbuds ワイヤレス Bluetooth S2IQ
【商品説明】
・Pastel/Lavender/Purple
【サイズ】
高さ : 3.71 cm
横幅 : 11.10 cm
奥行 : 18.59 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7508円
255 入札履歴
終了
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