『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 53分に出品され03月10日 11時 53分に終了予定です。即決価格は7,489円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水



【商品説明】

・【コンパクトに収納】組立と解体時に、フレームに付いてストッパーを引いてフリーにします。

・【国際デザイン大賞・デザイン界のノーベル賞】 耐荷重120kg 材質：7075航空アルミ合金、420Dカチオン生地、7075航空アルミはアルミニウムの中で最も耐久力が強いです。カチオンは「手触りは柔らかい、色あせしにくい、形状安定性」な素材。

・【弾力のカチオン床面―UVカット・防水・防湿・耐腐食性】 負荷リミットは200 kgで、一般的には120 kgごろで耐久性を増やす。耐荷重と耐久性の両方のバランスをとる。 キャンプ、アウトドアなどの場合に適切、または事務中の休憩、病院護送、救済領域にも適用。

・【超



【サイズ】

高さ : 17.70 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 37.70 cm

重量 : 2.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。