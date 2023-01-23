『2023 卒業式ボックスデコレーション - Congrats Grad Box バルーンガーランド (ブルー)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 05時 31分に出品され04月29日 05時 31分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|2023 卒業式ボックスデコレーション - Congrats Grad Box バルーンガーランド (ブルー)
|ブランド名
|HAKOTI
|商品コメント
| ?【GRADUATION BOX BALLOON】Congratulations on your graduation!You will get so proud of you boxes with balloon garland kit.It includes 4pcs 2023 graduation boxes (size 11.8x11.8inch/30x30cm)and 56pcs balloons(12inch white *8，gold *10，blue*15，gold confetti *8;5inch white*5，gold*5，blue*5 ) It will bring a pleasant atmosphere to your graduation ceremony.
?【MATERIAL】Congrats Grad Box is made of high-quality cardboard， non-toxic， environmentally friendly and solid.Graduation Balloon is made of high quality latex，not easy to crack. You can safely choose our 2023 graduation decorations.
?【APPLY TO】Class of 2023 box balloon garland kit is a perfect decoration for high school， university， nursing， Ph.D. graduation celebrations. You can put them in your home， classroom and playground.It brings you an impressive graduation moment with your classmates， family & friends.
?【SPECIAL DESIGN】Graduation party box is printed on five sides with "2023"， "grad"， "so proud of you" and classic graduation elements: doctors cap， book roll， champagne， fireworks， etc.The box is pre-folded and very easy to install. You can easily obtain excellent graduation decoration
?【Buy With Confidence】We provide high-quality products and services. We guarantee that our products are intact when they are shipped. If you are not satisfied with the products or have any questions， please contact us.
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046038321071
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落札価格7476円
462 入札履歴
終了
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