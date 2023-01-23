『CD/アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ/タンゴ名曲 100【Pアップ】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 59分に出品され04月08日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ (アルフレッドハウゼタンゴオーケストラ あるふれっどはうぜたんごおーけすとら)

1994年5月16日 発売





CD:1

1.紺碧

2.夜のタンゴ

3.奥様お手をどうぞ

4.ヴィオレッタに捧げし歌

5.真珠採りのタンゴ

6.モンテカルロの一夜

7.唯一度の機会

8.ギター・セレナーデ

9.ミリタリ・タンゴ

10.黒い瞳のジプシー

11.ザンクトパウリの赤い灯

12.郷愁のタンゴ

13.メキシカン・セレナーデ

14.小さな喫茶店

15.ドンナ・ヴァトラ

16.いとしのジゴロ

17.春は変わらじ

18.カプリの漁夫

19.ドロレスのみもとに

20.朝に踊れば

CD:2

1.ジェラシー

2.小雨降る径

3.夢のタンゴ

4.カベシータ

5.ヘルナンドス・ハイダウェイ

6.花売り娘

7.アルベニスのタンゴ

8.悲しき夢

9.ラ・ロジータ

10.恋心

11.ジプシーの嘆き

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