『CD/アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ/タンゴ名曲 100【Pアップ】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 59分に出品され04月08日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ (アルフレッドハウゼタンゴオーケストラ あるふれっどはうぜたんごおーけすとら)
1994年5月16日 発売
CD:1
1.紺碧
2.夜のタンゴ
3.奥様お手をどうぞ
4.ヴィオレッタに捧げし歌
5.真珠採りのタンゴ
6.モンテカルロの一夜
7.唯一度の機会
8.ギター・セレナーデ
9.ミリタリ・タンゴ
10.黒い瞳のジプシー
11.ザンクトパウリの赤い灯
12.郷愁のタンゴ
13.メキシカン・セレナーデ
14.小さな喫茶店
15.ドンナ・ヴァトラ
16.いとしのジゴロ
17.春は変わらじ
18.カプリの漁夫
19.ドロレスのみもとに
20.朝に踊れば
CD:2
1.ジェラシー
2.小雨降る径
3.夢のタンゴ
4.カベシータ
5.ヘルナンドス・ハイダウェイ
6.花売り娘
7.アルベニスのタンゴ
8.悲しき夢
9.ラ・ロジータ
10.恋心
11.ジプシーの嘆き
1
Storytelling
¥ 7526
やまと幻唱
¥ 7524
キングレコード 威風堂々 世界のマーチ大全集 CD10枚組 全216曲 NKCD-7834
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ハン・デス / ETERNAT SORROW (8集) (LPレコード盤＋カセットテープ)
¥ 7523
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¥ 7521
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NMIXX Expergo (Version B)＜限定盤＞ CD
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輸入盤 CHARLES DUVELLE ／ HISHA MAYET / PHOTOGRAPHS OF CHARLES DUVELLE [2CD]
¥ 7478
落札価格7476円
115 入札履歴
終了
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