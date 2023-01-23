『Tai0117様専用 未使用 Assos レインシェル ジャケット サイズM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 21時 36分に出品され03月14日 21時 36分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11月30日まで値下げ



ロードバイクに乗る機会がなくなったので出品します。

サイズが合う方いかがでしょうか？

試着のみ未使用です。

タグなどは紛失してしまいました。

サイズM



チェスト 96〜100センチ

ウエスト 81〜86センチ

身長 173〜188センチ



世界最高峰のレインシェルジャケット



自社テストライダーが、悪天候でのテストを数千時間繰り返し開発。１、２月でもウインタージャケットの上にこれを着るだけで寒冬もOK。



元プロ選手やグランツールを制覇したこともある選手もこっそり使用



防風、防水性能とあわせて透湿性が優れた究極のレインシェルジャケット



prof.Blackとは？

基本的に選手のサポートを行わないASSOS。Assosを着たいライダーは所属チームの契約スポンサーに対する配慮しASSOSのロゴを消して着用。そんな選手のためのprof.Blackモデル



耐水圧：17,200mm

透湿性：19,500ｇ/m2/24h

対応季節：オールシーズン

フィッティング：レーシングフィット



サイズS,着丈（前54cm/後80cm）,胸囲100cm,裄丈91.5cm

素材 ポリアミド59%、ポリエステル29%、エラスタン12%

原産国 リトアニア





サイズ：M

カラー：profBlack



他にもassosのウェアなど出品してます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アソス

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ Tai0117様専用

未使用

Assos

レインシェル

ジャケット

サイズM