『DESCENTE デサント オルテライン 22AW 水沢ダウン マウンテニア L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 12時 58分に出品され05月11日 12時 58分に終了予定です。即決価格は29,040円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】DESCENTE ALLTERRAIN（デサント オルテライン）



【商品名】22AW MIZUSAWA DOWN（水沢ダウン） MOUNTAINEER BIG OVERSIZED マウンテニア オーバーサイズ ダウンジャケット



【型番】DAMUGK32U



【カラー・柄】ネイビー



【素材】

本体・裏地：ポリエステル100%

中わた：ダウン90％、フェザー10％



【サイズ】L

着丈（前）：65.0cm

着丈（後）：70.0cm

身幅：56.0cm

肩幅：41.0cm

袖丈：68.0cm



【コンディション】ABランク

多少の使用感はございますが、目立ったダメージ等なく比較的状態の良い商品です。



【付属品】なし



【備考】

参考価格：115,500円（税込）

株式会社デサント





★☆ 値下交渉OK ☆★

ご希望の方は「コメント欄から希望金額」をお知らせください。可能な範囲でご対応いたします。



初期売価「72,800円」から定期的にプライスダウンを行なっていますので、希望価格に値下がりしたタイミングでの即購入も大歓迎です。



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◆◇ コンディション目安 ◇◆

▼ S （新品・未使用）

新品タグや保護シールなどが付属しており未使用と判断した商品

▼ SA（未使用に近い）

着用・使用された形跡があまり見受けられない商品

▼ A （目立った傷や汚れなし）

些少の使用感が見受けられますが状態の良い商品

▼ AB（目立った傷や汚れなし）

一部に使用感が見受けられますが比較的状態の良い商品

▼ B （やや傷や汚れあり）

使用による傷や汚れが見受けられる商品

▼ C （傷や汚れあり）

使用による目立った傷や汚れが見受けられる商品

▼ D （全体的に状態が悪い）

状態の劣化や損傷により使用が困難な商品



管理番号：20241001-12-002



カラー...ブルー

サイズ...L

素材(詰め物)...ダウン、フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

デサント

オルテライン

22AW

水沢ダウン

マウンテニア

L