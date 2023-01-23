『人気の新製品Marimekko ショルダーバッグ 黒15【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 32分に出品され03月21日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：約 H16.5×W18×D6.5 (単位cm) ショルダーストラップ長さ：約 89-161cm (長さ調節可) 本体重量：約 350g



本体素材：ポリエステル

スペック：フラップ式/ファスナー式開閉 / 内側：オープンポケット×1



説明

リサイクルポリエステルを使用したサステナブルなショルダーバッグ「MINI MESSENGER」。大胆にロゴをあしらったストラップやさりげないウニッコ柄のショルダーストラップがポイント。コンパクトタイプながら見た目以上の収納力があり、日常使いやトラベル、アウトドアなど様々なシーンで大活躍すること間違い無しです。



【ブランドの特徴】

Marimekkoは、フィンランドのデザインブランドで、シンプルでありながら個性的なデザインが特徴です。このショルダーバッグは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。調節可能なストラップにより、使いやすさが向上しています。ロゴデザインがアクセントとなり、ファッション性も兼ね備えています。



【スタイル】

シンプルな黒色は、どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- ブランド: Marimekko

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップ: 調節可能

- デザイン: ロゴ入り

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 人気の新製品Marimekko

ショルダーバッグ

黒15