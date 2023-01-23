『廃盤レアArcteryxアークテリクスGranvill18Toteグランヴィル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 14時 54分に出品され03月16日 14時 54分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ArcteryxアークテリクスのGranvill18LToteグランヴィル18トートバッグです。

カラーはネイビーがかったグレーです。

複数回使用したので、若干の使用感はありますが、目立ったキズや汚れはありません。詳細は画像をご確認ください。持ち手のところがやや使用感が見られます。



アークテリクスのバッグがたくさんあり、持ち物整理のため、よろしければ、お譲りさせて頂きます。



発送の際はコンパクトにたたんでお送りさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 廃盤レアArcteryxアークテリクスGranvill18Toteグランヴィル