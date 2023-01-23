『RRL デニムトートバッグ レザートリム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 12分に出品され03月05日 04時 12分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 本格的なインディゴ染めを施した日本製のコットンデニム生地を使用。イタリア製のタンニンなめし革のトップハンドル2本。ラフアウト スエードの底部。ロゴパッチと手鍛ちの銅色のリベット



・レザーハンドル2本

・フロントにスタッズ留めのフォールドオーバーのレザーストラップ

・手鍛ちの銅色のリベット

・フロントに RRL がデボス加工されたスエードパッチ

・ラフアウトスエードの底部

・内側にジップポケット

・日本製デニム生地を使用

・材料：綿、牛革



ダブル アール エル



幅57 高さ40 マチ19.5 持ち手54



使用感はありますが大きな傷や汚れはなく、まだまだご使用いただける状態かと思います。





RRL

ダブルアールエル

ラルフローレン

Ralph Lauren 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RRL



デニムトートバッグ レザートリム