『ohga ベンリージャケット フリーサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 27分に出品され03月09日 07時 27分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ohgaのベンリージャケットです。2022年に購入しました。

定価36000円程



着丈約78cm

肩幅約57cm

バスト約130cm

袖丈約52cm



usedになりますのでご理解ある方のみお願いします。購入後のクレームやキャンセル、返品等はお断り致します。



カラー···ベージュ



※お値下げの対応はいたしていません。

大変申し訳ございませんが、お値下げ希望の方は、希望のお値段に値下げされるのをお待ちいただけると幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セブンテン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ohga



ベンリージャケット フリーサイズ