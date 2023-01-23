『AVIREX アビレックス ヴィンテージ メンズフライトジャケットMサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 35分に出品され03月22日 07時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 確か、軍用品として販売されていたもので、

作りも重厚でしっかりしており、

冬場の寒い時期でも大変暖かいです。

新品で購入しましたが、

殆ど着用しておらず大切に保管していたので、

綺麗な部類に入るかと思います。

写真で御確認ください。

よろしくお願い致します。

【寸法】

肩幅 48cm

袖丈 65cm

身幅 60cm

着丈 82cm

※平置きで採寸しております。

多少の誤差はお許しください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX アビレックス ヴィンテージ メンズフライトジャケットMサイズ