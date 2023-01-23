『DIGAWEL MOUNTAIN PARKA BLACK size 3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 11時 40分に出品され03月31日 11時 40分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SS23のディガウェルのマウンテンパーカ、カラーはブラック、サイズは3です。



定価 ¥60,500 (税込)







ショート丈アウターとしてインナー次第ではこれからの時期も活躍します。



以下、DIGAWELオンラインの説明です。



ピーチタッチストレッチツイル

撥水加工

スナップボタン留め比翼ファスナー

ボタン5つ

フードあり

フードは衿に収納可能

ボタン留め

ファスナー開きポケット.2つ

裏地メッシュ

袖と裾にスナップボタン留めのタブ付き



SIZE(約)

3

チェスト 144cm

着丈 64.5cm

裄丈 90cm



MATERIAL

conjugated fiber 45% polyester 38% nylon 17%

lining: polyester 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ディガウェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIGAWEL

MOUNTAIN

PARKA

BLACK

size

3