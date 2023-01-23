『◇ノースフェイス『3wayトリクライメイト』ジャケット/ot3409L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 10分に出品され03月28日 20時 10分に終了予定です。即決価格は14,656円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アメリカ ノースフェイス

正規ショップでの購入

100％正規品ですのでご安心下さいませ







■■■ THE NORTH FACE ■■■







TORO PEAK TRICLIMATE JACKET 3way



トリクライメイト ジャケット







3通りの楽しみ方 (3 in 1)



1,マウンテンパーカー

2,フリースジャケット

3,トリクライメイトジャケット



（簡単に 取り付け、取り外し 可能)





1、アウター マウンテンパーカー



・DRYVENT採用



・DWR 耐久性撥水加工



・ハイネックフード仕様



・ベルクロ付きフロントジッパー



・フード＆裾口ドローコード付



・前面、背面ハーフドーム ロゴ



・両サイド ジップ式ポケット



・ベルクロ製調整可能な袖口タブ



・左アーム ベルクロ式ポケット



・2層構造生地





2、インナー フリースジャケット





・FULLZIP フルジップ ジップアップ スタイル



・ジップ式 サイドポケット×2



・前面 左胸：ハーフドーム ロゴ刺繍







●DRYVENT



最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜DryVent採用。着用した瞬間から感じる快適さはDryVentの最大の特徴。水蒸気はスムーズに通過させながら水は一切通さない。雨にも強く、レインウェアーとしても最適





●DWR耐久性撥水加工



小雨や雪を弾き、乾燥時間を短縮します。防水性／透湿性バリヤーと併用することでシェルの表面からの水分の浸透を防ぎ透湿性バリヤーは内側の蒸気を外へ発散します







○ メンズ モデル



○ トリクライメイトジャケット



○ カラー：TNF BLACK



○ サイズ：USサイズ L （日本サイズ XL 相当)



○ サイズ：身幅63cm、肩幅50cm、着丈75cm



(素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい)



○ 素材：ポリエステル



○ 新品未使用品



○ 新品タグ付き





ノースフェイス正規ホログラムシール付

内側タグに付いております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ◇ノースフェイス『3wayトリクライメイト』ジャケット/ot3409L