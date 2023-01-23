『ねずちゃん 様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 43分に出品され03月31日 19時 43分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に購入しましたが、他にリュックを持っていたことにより、あまり使用しておりません。

その為、リュックの状態は良いと思います。



即購入可能です。

ご不明点ございましたら、コメントのほどよろしくお願いいたします。



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは高品質なアウトドア用品で知られており、このリュックもその一環です。耐久性に優れたナイロン素材を使用しており、長期間の使用に耐える設計です。



【機能性】

内部にはポケットがあり、小物の整理がしやすく、使い勝手が良いです。また、ストラップは調整可能で、体型に合わせてフィットさせることができます。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなブラックデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。刺繍されたロゴがアクセントになっています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ブラック 黒

- 素材: ナイロン

- 内部ポケット: あり

- ストラップ: 調整可能

- ロゴ: 刺繍



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ねずちゃん 様専用