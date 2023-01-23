『【水月雨】ULTRASONIC（MOONDROP）新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 19分に出品され03月14日 12時 19分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水月雨（MOONDROP）のイヤホン「UltraSonic」です。

新品未開封品です。

先日購入して自宅の棚にて大事に保管しておりました。

ペット喫煙者はいません。

パッケージには多少のへこみ等があります。

他サイトにも出品しておりますので、売り切れの場合はご容赦ください。



返品、キャンセルはご遠慮ください。

初期不良欠品等の場合はメーカーサポートまでお願いいたします。

ゆうパケットプラスで、できるだけ早く発送いたします。

他の出品物と同梱も可能ですので、コメントよりご相談ください。

その他、ご質問などございましたらお気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スイゲツアメ