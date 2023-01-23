『TENDERLOIN T-COMMAND KNIT コマンドニット 38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 20分に出品され03月20日 05時 20分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TENDERLOIN

T-COMMAND KNIT

コマンドニット



サイズ／38 Sサイズ

着丈64㎝、身幅50㎝、袖丈63㎝、肩幅40㎝

コンディション／中古（右腕部分に1箇所ほつれあり）



他にもテンダーロイン出品してますので是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TENDERLOIN

T-COMMAND

KNIT

コマンドニット 38