『90s ビンテージ スウィングトップ ギミック 刺繍 ゴープコア 太アーム 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 56分に出品され03月13日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〜発送方法〜

発送方法につきましては基本簡易包装となりますがご了承ください。



※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ



※神経質な方のご購入はお控え下さい



※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます





☑︎ condition:

こちらの商品は 【A】ランクです



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品





☑︎サイズ表記【LL】



実寸平置き

身幅:約65cm

（脇下から脇下）

身丈:約71cm

（肩付け根から裾下）

袖丈:約58cm

（肩から袖先）

肩幅:約65cm

(肩から肩を直線で計測）





※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ



☑︎ item:

US古着 ゴープコア グランパコア

スウィングトップ ギミックジャケット

オーバーサイズ 極太アーム





☑︎ brand:

VINTAGE





☑︎ color:

ブラック ベージュ







☑︎ material: 表地 裏地

ナイロン





☑︎ 柄:

刺繍





☑︎ age: 年代 当時物

90年代





☑︎ 特徴: ユニセックス で着られて、古着スタイルにオススメです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s ビンテージ スウィングトップ ギミック 刺繍 ゴープコア 太アーム 黒