『極美品 AirPods Pro 第2世代の左耳 イヤホン 片方 USB C【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 03時 43分に出品され04月26日 03時 43分に終了予定です。即決価格は9,017円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格9017円
103 入札履歴
終了
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