『高音質 クリアデザイン有線モニタリングイヤフォン 425【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 04時 48分に出品され03月17日 04時 48分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。

写真に写っているものが全てです。

アルコール消毒と掃除はしてあります。

あくまでも中古品です。

値段交渉応じます。

以下AI生成より。



【高音質を追求したデザイン】

このイヤフォンは、クリアなデザインと高品質な音質を提供します。内部構造が見えることで、音響技術へのこだわりが感じられます。



【多様なイヤーピース】

複数のイヤーピースが付属しているため、ユーザーの耳に最適なフィット感を実現します。これにより、長時間の使用でも快適です。



【持ち運びに便利なケース】

専用のハードケースが付属しており、イヤフォンを安全に保管できます。旅行や外出時にも便利です。



- ケース: 黒色のハードケース

- イヤーピース: 白、黒、グレー、黄色のイヤーピースが含まれている

- ケーブル: 透明なケーブル

- イヤフォンデザイン: クリアなデザインのイヤフォン

- 型番: 425

- イヤフォンの内部: 内部構造が見えるデザイン

- アダプター: 金メッキの3.5mmアダプター

- 付属品: ペンのような形状のアクセサリー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし