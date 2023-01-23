『✨極美品✨ BALENCIAGA ネイビーカバス トートバッグ キャンバス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 07分に出品され03月27日 03時 07分に終了予定です。即決価格は17,622円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＞購入場所

大手ブランド買取専門店(鑑定済み)



＞商品説明

✨極美品✨ BALENCIAGA バレンシアガ ネイビーカバス トートバッグ キャンバス ブラック 黒色 ロゴ



＞状態

目立った汚れありません。

まだまだ長くご着用いただけます。



＞大きさ

縦24

横30

マチ19

ハンドル45



＞カラー

ブラック

黒色



＞素材

キャンバス



＞付属品

ポーチ



送料無料○

即日発送○

即購入○



※仕事の都合で発送遅れる場合がございます。その場合は予めご連絡致します。





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o51 1010 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨極美品✨

BALENCIAGA



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