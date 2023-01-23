『セリーヌ ミニ バーティカル トリオンフ キャンバス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 18分に出品され03月05日 23時 18分に終了予定です。即決価格は26,818円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内百貨店のセリーヌにて購入したものです。



使用回数は、ほぼ使用していないくらい少なく、

未使用時は保存袋に入れていたので状態はとても良いです



ミニバックが欲しくて購入したのですが、思っているサイズ感と違ったため出品いたします。



付属品：保存布袋、ショルダーストラップ 、箱



17 X 20.5 X 6 CM

トリオンフキャンバス、カーフスキンのトリミング

テキスタイル（裏地）

ハンドキャリー & ショルダーキャリー & クロスボディキャリー

レザーハンドル (ドロップ 10 CM)

取り外し＆調節可能なストラップ 最短 49 CM & 最長 50 CM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ ミニ

バーティカル

トリオンフ

キャンバス