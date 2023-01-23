『マルカン ペット用オートフィーダー [CT-397] （犬・猫用給餌器）【ネコポス不可】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 11分に出品され03月16日 21時 11分に終了予定です。即決価格は8,587円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用オートフィーダー [CT-397]／MARUKAN／犬用品／ドッグ／猫用品／キャット／給餌器／食器／オートフィーダー／タイマー式自動給餌器。【原材料／材質】本体：ABSフードタンク：ABS食器：ABS蓋：ABS電源コード保護チューブ：PVC本体サイズ（mm）／組み立てサイズ：245×300×380本体重量（kg）：2.16／お取寄せ商品の為、3〜7営業日後の発送となります。仕入先に在庫がない場合などは、ご注文をキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。
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落札価格8587円
621 入札履歴
終了
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