『DESCENTE デサント 野球 バックパック ENWH エンジ×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 14分に出品され03月28日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「DESCENTE(デサント)」より引用"



【商品名】

DESCENTE デサント 野球 バックパック ENWH エンジ×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123



【商品説明】

・カラー:ENWH(エンジ×ホワイト)

・サイズ:F(W34×H47×D22cm 約35L)

・対象シーズン: オールシーズン

・素材:本体正面部/合成皮革(表PU加工)、本体側面部・底部/ポリエステル

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。