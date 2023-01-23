『☆2個セット ベッツ・チョイス セレクトバランス グレインフリー アダルトサーモン 小粒 1才以上の成犬用 2.4kg×2個セット【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 16時 48分に出品され05月03日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・セレクトバランスグレインフリーは良質なチキンやサーモンを原材料の第1番目に使用した穀物不使用のフードです。
・たんぱく質を豊富に含み、消化性に優れています。
・また、心臓の健康維持の為、タウリンを含んでいます。
・食の細い愛犬、筋肉や丈夫な身体の維持に適しています。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4541851006460
商品コード
4541851006460-2
セレクトバランス グレインフリー アダルトチキン 小粒 6kg【おやつチョイあげ付】
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セレクトバランス グレインフリー アダルト サーモン 小粒 1才以上の成犬用 6kg
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セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 小粒 1才以上の成犬用 6kg
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落札価格8470円
185 入札履歴
終了
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