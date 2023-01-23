『☆2個セット ベッツ・チョイス セレクトバランス グレインフリー アダルトサーモン 小粒 1才以上の成犬用 2.4kg×2個セット【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 16時 48分に出品され05月03日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

原材料 サーモン、乾燥サーモン、エンドウ豆、レンズ豆、ソラ豆、亜麻仁（オメガ６脂肪酸・オメガ３脂肪酸源）、エンドウ豆澱粉、ビール酵母、サーモンオイル、サツマイモ、ナチュラルフレーバー、キャノーラ油、乾燥ミルクプロテイン、タウリン、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、DL-メチオニン、フラクトオリゴ糖、クランベリー、L-カルニチン、コエンザイムQ10、バチルス・コアグランス、ビタミン類（A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン）、ミネラル類（ナトリウム、カルシウム、亜鉛タンパク質キレート、硫酸鉄、マンガンタンパク質キレート、ヨウ素、銅タンパク質キレート、セレン、コバルト）、酸化防止剤（クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物） 保証成分 たんぱく質：30.0%以上、脂肪：12.0%以上、粗繊維：5.5%以下、灰分：8.0%以下、水分：10.0%以下 カルシウム：0.6%以上、リン：0.5%以上、メチオニン：0.3%以上













・セレクトバランスグレインフリーは良質なチキンやサーモンを原材料の第1番目に使用した穀物不使用のフードです。

・たんぱく質を豊富に含み、消化性に優れています。

・また、心臓の健康維持の為、タウリンを含んでいます。

・食の細い愛犬、筋肉や丈夫な身体の維持に適しています。

商品カテゴリ ペッツマム 2号店 ポイント10倍コーナー 犬ごはん セレクトバランス ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4541851006460

商品コード 4541851006460-2