『シマノ(SHIMANO) 初心者向け リール・ロッドセット 22 シエナコンボ S90M ライン(糸)つき アリビオ【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 23時 04分に出品され05月11日 23時 04分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) 初心者向け リール・ロッドセット 22 シエナコンボ S90M ライン(糸)つき アリビオ
【商品説明】
・リール:シエナ2500 ナイロン2.5号-150m付 [ ギア比:5 / 実用ドラグ力(kg):2 / 最大ドラグ力(kg):4 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):71 / 自重(g):250 / ハンドル長さ(mm):55 / ベアリング数(BB/ローラー):3/1 ]
・ロッド:S90M [ 全長(m):2.74 / 継数(本):4 / 仕舞寸法(cm):79.5 / 先径(mm):1.6 / 適合ルアーウェイト(g):8~40 / 適合エギサイズ(号):2.5~4 / 錘負荷(号):7~21 / 適合ライン:ナイロン(lb) 6~24、PE(号) 0.8~1.5 / カーボン含有率(%):98.0 ]
・原
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
278 入札履歴
終了
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