『ウイズ 本革ポニーメッシュ前FPショルダーバッグ B212 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 26分に出品され03月28日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウイズ 本革ポニーメッシュ前FPショルダーバッグ B212 ブラック
【商品説明】
・ショルダー全長:136cm
・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ
・タテ22cmxヨコ21.5cmxマチ8cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本体：馬革 裏地：綿 開閉口：ファスナー
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8389円
503 入札履歴
終了
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