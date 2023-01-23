『ウイズ 本革ポニーメッシュ前FPショルダーバッグ B212 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 26分に出品され03月28日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,389円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウイズ 本革ポニーメッシュ前FPショルダーバッグ B212 ブラック



【商品説明】

・ショルダー全長:136cm

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・タテ22cmxヨコ21.5cmxマチ8cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本体：馬革 裏地：綿 開閉口：ファスナー

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウイズ

本革ポニーメッシュ前FPショルダーバッグ

B212

ブラック