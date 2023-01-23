『Furrytail 猫ベッド キャット ベッド ハウス ハーフ ドーム型 半球型 360°回転 おしゃれ かわいい 快適 安定感【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 41分に出品され03月13日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：キャットベッド

材 質：ABS/PS

サイズ：40*38*37cm

カラー：ホワイト

製造国：中国



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